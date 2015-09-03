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مصطفى حجازى:نحن ملحدون فكرًا وإن كنا غير ذلك دينًا..ومخزون الخطأ قد نفد

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مصطفى حجازى:نحن ملحدون فكرًا وإن كنا غير ذلك دينًا..ومخزون الخطأ قد نفد مصطفى حجازى:نحن ملحدون فكرًا وإن كنا غير ذلك دينًا..ومخزون الخطأ قد نفد
قال الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية السابق، "إننا كمصريين ملحدين فكرًا حتى وإن كنا غير ملحدين دينًا، حيث يتم استخدام الوسائل فى غير غاياتها أو مقاصدها".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية السابق، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار" مع الإعلامى محمود سعد، فى حديثه الشهرى عن العلم والمستقبل، إن بناء المرافق والهياكل المحسوسة لا مجد ولا نجاة فيها، بدون قيم وعقول قادرة على بناء المستقبل، تجعل للمرفق الجديد معنى، مضيفاً أن المؤسسات المصرية جميعها تحتاج إلى إعادة بناء من الركام، لأنها ليست فى حاله تسمح لها بالترميم فى معظمها.

كما شدد المفكر السياسى، على ضرورة وجود برلمانين مؤهلين يمثلون المجلس القادم، قائلاً إن "مؤسسة السياسية المصرية، ونخبتها تحولت لركام، ولذا لابد من برلمانين مؤهلين للتعامل على القضايا الحياتية، وأن يكونوا قادرين على مناقشة القضايا على خلفية كفاءة وأهلية".

وأضاف، "أن لم يوجد البرلمانى المؤهل الذى يعى دوره فى إطار التشريع والرقابة على مؤسسة أو قطاع فى الدولة بعينه، فلن يكون هناك تقدم حقيقى فى المجالس السياسية، حتى وإن وجد برلمان إجراءاته قانونية ودستورية".

وأكد، أن مخزون الخطأ الاستراتيجى فى نفد، والخطأ القادم سيصبح قاتلاً، مشدداً على ضرورة إجراء مؤتمر دائم لنخبة مصرية جديدة قادرة على بناء المستقبل.

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مصر 365

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