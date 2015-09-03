خادم الحرمين الشريفين يزور أمريكا اليوم

يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الخميس زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وقال بيان للديوان الملكى السعودى الليلة إنه "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التواصل مع قادة العالم فى كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية وقضايا الأمتين العربية و الإسلامية، وتأكيدا لروابط الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وبناء على الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكى باراك أوباما، سيقوم خادم الحرمين بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، الخميس، يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى وعددا من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

>