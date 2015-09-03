أهالى قرية يقطعون الطريق بالشرقية للمطالبة بالقبض على بلطجية أصابوا شابا

قطع أهالى قرية منشأة ناصر بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية طريق كفر صقر العام بسبب إصابة أحد أبناء القرية بطلق نارى عشوائى.

وقال متولى عبد اللطيف على الخولانى من قرية منشأة ناصر مركز أولاد صقر، إن هناك عددا من الطجية أطلقوا عددا من الأعيرة النارية لسرقة منازلنا وبعد تجمع الأهالى فروا هاربين.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "ابن اخى عبد العزيز أحمد عبد العزيز 20 سنة كان متواجدا بالشارع وأصيب بطلقين، ووالده يعمل أمين شرطة بمركز شرطة أولاد صقر".

وأضاف محمد فرحات من شباب القرية أنه تم نقل المصاب لمستشفى الزقازيق الجامعى فى حالة خطرة وأن أهالى وشباب القرية قرروا عدم فتح الطريق إلا بعد إلقاء الأمن القبض على العناصر البلطجية بالمنطقة خاصة وأن الأمن يعلمهم جيدا، على حد قوله.