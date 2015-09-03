"الزراعة" تستعد لعيد الأضحى بخطة رقابية على أسواق اللحوم و480 مجزرا

قال اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك خطة رقابية على أعلى مستوى بالتنسيق مع مدراء الطب البيطرى بالمحافظات وأجهزة وزارة التموين والمحليات وأجهزة الشرطة استعدادا لعيد الأضحى، أولها تشديد الرقابة على أسواق اللحوم والدواجن وتكثيف الحملات لضبط أى محاولات لعرض لحوم بيضاء أو حمراء غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط أى مستهلك غير صالح قبل بيعها للمواطنين، وحملات مفاجأة على الأسواق وجميع منافذ بيع اللحوم وتحرير محضر للتاجر المخالف.

وأكد رئيس الخدمات البيطرية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه كلف الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، بالرقابة المشددة على 480 مجزرا ومحال الجزارة وأسواق بيع اللحوم، وزيادة أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر، لمواجهة الأعداد المتزايدة فى المذبوحات، وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى للأطباء البيطريين، لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة من هذه المجازر، وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين وللعاملين بالمجازر اليومية، وتوفير الأختام والأحبار الخاصة للحوم الأضاحى وتكليف عدد مناسب من الأطباء البيطريين الإضافيين للعمل بالمجازر خلال أيام العيد، والمرور الدورى على المجازر العمومية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من نظافتها.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أنه صدرت توجيهات إلى جميع مديريات الطب البيطرى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بتكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم بأنواعها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وزيادة المعروض لمواجهة ارتفاع الطلب ومنع انفلات الأسعار، ودعم المحاجر البيطرية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات والقواعد البيطرية.

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