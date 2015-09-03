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عصام حجى: الطالبة "صاحبة صفر الثانوية" رمز لفشل التعليم فى مصر

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عصام حجى: الطالبة "صاحبة صفر الثانوية" رمز لفشل التعليم فى مصر عصام حجى: الطالبة "صاحبة صفر الثانوية" رمز لفشل التعليم فى مصر
استنكر الدكتور عصام حجى، العالم المصرى بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أزمة الطالبة "مريم" صاحبة صفر الثانوية العامة، قائلاً: "إنها رمز لفشل التعليم فى ، ولا يوجد مسئول فى وزارة التربية والتعليم بيدخل ابنه مدارس حكومية".

وأضاف عصام حجى، خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على فضائية "إم بى سى مصر" الأربعاء، أن الكشف عن حقل الغاز الجديد استغرق 10 سنوات، ومصر بها الكثير من موارد الطاقة التى لم يتم اكتشافها بعد.

وتابع: "مصر دولة وليست سوقًا، ولا يمكن أبداً أن الشركات الأجنبية هى التى تقوم بالعمل فى بلادنا، واكتشاف موارد الطاقة الجديدة فى مصر عن طريق شركات التنقيب الأجنبية يفقد مصر جزءاً كبيراً من العائد المتوقع"، ضارباً المثل بما قامت به وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قائلاً: "تجاربنا فى وكالة ناسا فى الوصول إلى المريخ انتهت قبل نجاح مصر فى الكشف عن المياه الجوفية فى الصحراء".

وأشار حجى، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من حقول الغاز والنفط وآبار المياه الجوفية فى صحراء مصر لم يتم اكتشافها حتى الآن، موضحًا أن صور الأقمار الصناعية يتم استخدامها فى مسح المواقع التى يتم التنقيب فيها عن البترول.

وكشف عصام حجي، عن سعيه لإقامة وكالة الفضاء المصرية، بهدف المساعدة فى اكتشاف الموارد الطبيعية فى باطن الأرض، مشيراً إلى أنه تقدم بالفعل بمشروع لإقامة وكالة الفضاء المصرية أثناء تسليم السلطة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولم يبت فيه حتى الآن، لافتاً إلى أنه يشعر بالحزن الشديد لعدم البدء فى المشروع، وأن عدم وجود وكالة فضاء فى مصر حتى الآن أمر محزن، مشيراً إلى أن هناك دولاً نامية أعلنت عن ذلك منها إثيوبيا التى أعلنت منذ أسبوع عن إنشاء وكالة فضاء خاصة بها.

وعن علاقته بالرئيس السابق المستشار عدلى منصور، قال: "عملى كمستشار لرئيس الجمهورية السابق مرحلة وانتهت، وأتواصل حالياً مع المستشار عدلى منصور بشكل شخصى وإنسانى بعيداً عن السياسة".

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