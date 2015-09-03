بالفيديو: تعرفي على مواصفات رجل Dior Sauvage

بيروت- سيدتي نت

أطلقت ديور جديدها عطر للرجل العصري والأنيق تجت عنوان Dior Sauvage بنسخته الجديدة، يعبق هذا العطر برائحة برغموت مدينة REGGIO الإيطالية، وتفوح هذه الرائحة مثل الرياح القوية الباردة وكأن رائحة البرغموت مشبعة بأشعة الشمس التي تبعث على الحيوية والنشاط، بالإضافة إلى لذعة فريدة لرائحة الفلفل ورائحة المر. وتفوح النضارة المهيمنة على هذه الرائحة من نبتة واحدة فقط من البرغموت اختارها François Demachy واستخلص رائحتها بيديه. فهو يحب مقدمة عطره الرجالي الذي يحمل رائحة الحمضيات الجذابة، إنه عطر البرغموت البرّي السائد في التركيبة الزائدة بهذا العطر. فهو مثل الزوبعة الشديدة التي تجتاح كل شيء في طريقها، بينما يغرق المنظر الطبيعي في هذه الموجات الأوزونية القوية، وتستقر رائحة AMBOXAN بالتدريج وتطلق العنان لأصالة وجمال رائحة الكهرمان.

وتختفي رائحته ببطء، وتقل قوته، فهو لن يفرض نفسه حتى يتلاشى نجم رائحة الحمضيات. وهو أحد المكونات الطبيعية الأصلية المشتق من نبات العنبر النفيس. وتنتشر رائحته براً وبحراً في مرة واحدة مفعماً بالنشاط الحسي مثل رذاذ المحيط. ويحمل جاذبية خفية مستوحاه من الأخشاب الطافية. ويظل العطر باقياً وثابتاً حتى النهاية. مثل عطر التبغ المشبع بموسيقى الماضي التي لا تتلاشى.

يحرك عطر Sauvage دوامة من الروائح المميزة. التي ترمز للرجولة. وبقطرات من عطر نبات الـElemi رائحته البلسمية الساحرة، والمخلوطة برائحة الصمغ واللبان. مع أفضل أنواع الفلفل على مُستوى العالم من مقاطعة Sichuan والفلفل الوردي الذي يطلق رائحة لاذعة، وبقطعة من المسك تفوح روائح النسيم والخضرة، بشدة مع قوة عطرها الخشبي. ويتألق اللافندر من مدينتيْ Generouds Vetiver وتفوح رائحة Vaucluse و Drômeبرائحته المتوهجة كالشمس ومساره العطري يمتزج مع عطر نبات Garrigue. وتضاف إلى هذين العطرين قطرتان من عطر Patchouli حتى يمتزجا معاً، محاطاً بنبرة أرضية من عطر الكافور الذي يُعطي العطر الأصالة والجودة الأكثر حداثة التي تربط العطر بجميع هذه العطور.