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اليوم.. محاكمة 18 متهماً بقضية شغب بالطالبية

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اليوم.. محاكمة 18 متهماً بقضية شغب بالطالبية اليوم.. محاكمة 18 متهماً بقضية شغب بالطالبية
تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم، لمرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الطالبية، التى وقعت فى 10 أكتوبر 2013 والمتورط فيها 18 متهماً من عناصر جماعة الإخوان.

وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى يوم 10 أكتوبر لعام 2013، تجمهروا بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالاشتراك مع آخرين تنفيذاً لغرض إجرامى بنشر البلطجة والعنف والإخلال بالأمن والنظام العام، واشتركوا وآخرون فى مظاهرة بدون ترخيص، واستعرضوا القوة والعنف بقصد الترويع، وبحوزتهم أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومفرقعات وأدوات تستخدم فى الاتعداء على المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

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