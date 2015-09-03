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القبض على ثلاثة أشخاص معهم أسلحة نارية وذخائر بالطالبية

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القبض على ثلاثة أشخاص معهم أسلحة نارية وذخائر بالطالبية القبض على ثلاثة أشخاص معهم أسلحة نارية وذخائر بالطالبية
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية القبض على 3 من حاملى الأسلحة أثناء مرورهم بدائرة القسم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالتهم للنيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الطالبية بقيام بعض الأشخاص بحمل الأسلحة وإثارة الذعر بالمنطقة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وألقت القبض على كل من: "إسماعيل.أ.م" 23 سنة عاطل، وبحوزته 2 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و18 طلقة من ذات العيار، و"محمود.ن" 40 سنة بائع وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 مم محلى الصنع، و8 طلقات من ذات العيار، و"علاء.ا" 25 سنة حارس جراج وبحوزته طبنجة صوت معدلتة عيار 9 مم، ومعه 3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن أنفسهم.

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مصر 365