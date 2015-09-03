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وفد الشركة القابضة للمياه يتابعون محطات مياه الشرب بمحافظات القناة

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وفد الشركة القابضة للمياه يتابعون محطات مياه الشرب بمحافظات القناة وفد الشركة القابضة للمياه يتابعون محطات مياه الشرب بمحافظات القناة
قام المهندس على حسين يرافقه وفد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، بالمرور على محطات مياه الشرب بجنوب بورسعيد، لتفقد أعمال التطوير بالمحطة.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الخطة التى تقوم بها الشركة القابضة بمتابعة محطات مياه الشرب، للوقوف على الوضع القائم بها وتلافى أية ملاحظات لتقديم أفضل خدمة فى محال مياه الشرب للمواطنين، فى إطار الحرص التام على إجراءات التحليلات اليومية ومطابقتها لمواصفات وزارة الصحة والإعلان بالنتائج فى مكان ظاهر بالمحطة يوميا.

وقال عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمحافظات القناة، إن وفد القابضة سبق له أن قام بمتابعة محطات قطاع الإسماعيلية وقطاع السويس.

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مصر 365