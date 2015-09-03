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القضاء الإدارى بكفر الشيخ تؤجل نظر 10 دعاوى قضائية ضد وزير الأوقاف

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القضاء الإدارى بكفر الشيخ تؤجل نظر 10 دعاوى قضائية ضد وزير الأوقاف القضاء الإدارى بكفر الشيخ تؤجل نظر 10 دعاوى قضائية ضد وزير الأوقاف
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد مجاهد رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد يوسف السقا، بتأجيل 10 دعاوى قضائية، ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى جلسة 6 يناير من العام القادم، وذلك للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة.

وكان العشرات من الأهالى بلغ عددهم 40 شخصًا، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، قد أقاموا 10 دعاوى قضائية أمام لمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووكيل الوزارة بكفرالشيخ، ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم، بإلغاء قرار الوزير للقرار الصادر عام 2003، والذى كان يعطى أولوية الترشيح فى التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض، والبناء بالجهود الذاتية.

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