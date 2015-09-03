أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قومسيون الشرقية: 9 مرشحين أجروا الكشف الطبى الأربعاء

Google+ Print
قومسيون الشرقية: 9 مرشحين أجروا الكشف الطبى الأربعاء قومسيون الشرقية: 9 مرشحين أجروا الكشف الطبى الأربعاء
قالت الدكتورة إيناس حمدى مديرة المجلس الطبى لمحافظة الشرقية "القومسيون" والكائنة بمستشفى الأحرار بالزقازيق، إن 9 مرشحين أجروا الكشوفات الطبية تمهيدًا لتقدم بأوراق ترشيحهم للجنة الانتخابات.

وأضافت، أنه سيتم كتابة تقارير طبية عن كل حالة بعد فحصها من خلال خبراء طبيين ومتخصصين فى التخصصات المختلفة، لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات .

وأوضحت، أن الحالات التى تمنع المتقدم من الترشيح لانتخابات لكونه غير لائق طيبيًا، هى ثبوت تعاطى المرشح المخدرات، وإصابته بأمراض نفسية وعصبية مثل الجنون والصرع وانفصام فى الشخصية، بالإضافة إلى إصابته بإعاقة تمنعه عن الحركة والتواصل الجماهيرى مع أبناء دائرته، مثل الشلل الرباعى، فضلاً عن إصابة بأى أزمات قلبية حادة أو معاناته من الأورام السرطانية الخبيثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365