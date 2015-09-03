قومسيون الشرقية: 9 مرشحين أجروا الكشف الطبى الأربعاء

قالت الدكتورة إيناس حمدى مديرة المجلس الطبى لمحافظة الشرقية "القومسيون" والكائنة بمستشفى الأحرار بالزقازيق، إن 9 مرشحين أجروا الكشوفات الطبية تمهيدًا لتقدم بأوراق ترشيحهم للجنة الانتخابات.

وأضافت، أنه سيتم كتابة تقارير طبية عن كل حالة بعد فحصها من خلال خبراء طبيين ومتخصصين فى التخصصات المختلفة، لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات .

وأوضحت، أن الحالات التى تمنع المتقدم من الترشيح لانتخابات لكونه غير لائق طيبيًا، هى ثبوت تعاطى المرشح المخدرات، وإصابته بأمراض نفسية وعصبية مثل الجنون والصرع وانفصام فى الشخصية، بالإضافة إلى إصابته بإعاقة تمنعه عن الحركة والتواصل الجماهيرى مع أبناء دائرته، مثل الشلل الرباعى، فضلاً عن إصابة بأى أزمات قلبية حادة أو معاناته من الأورام السرطانية الخبيثة.