جريدة "شباب البحيرة": مستشار وضباط شرطة يحاولون الاستيلاء على عمارة

فى إطار مبادرة اليوم السابع لدعم الصحافة الإقليمية، ينشر العدد الجديد من جريدة شباب البحيرة والإسكندرية والذى صدر اليوم.

ويتناول العدد، فى صفحته الأولى خبرًا هامًا بعنوان: مستشار ونجله وضباط شرطة وأستاذ جامعى يحاولون الاستيلاء على عمارة.

وتصدر مانشيت العدد الجديد عدة عناوين أبرزها "امسك.. مستشار ونجله وضباط شرطة وأستاذ جامعى يحاولون الاستيلاء على عمارة محمد زنباع فى الإسكندرية" .

وهذه أبرز عناوين العدد

أبـرز الـعنـاويـن :-

2 - بلاغ للنائب العام ومعالى المستشار وزير العدل عن إمبراطورية أولاد شهاب بالبحيرة

3 - مطلوب تحويل المهندس محمد العشرى للأموال العامة

4- مخالفات السجل العينى بدمنهور

5- نجوى الجرجاوى فى انتخابات 2015

6 - فضيحة بمجلس مدينة دمنهور... (فين المحافظ)؟



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