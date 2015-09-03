بالصور.. كـابلات كهرباء وخطـوط ضغط عالى تُهدد المواطنين والأطفال بالسويس

شهدت منطقة المثلث بحى الأربعين بالسويس، حالة من الإهمال يُهدد حياة الأطفال والمواطنين، حيث قام المسئولين عن محطات الكهرباء بترك خطوط الضغط العالى والكابلات عارية فوق الأرض وبها أسلاك وسط العمارات السكنية.

قال سامى الشورى أحد سكان منطقة المثلث لـ"اليوم السابع"، إن ترك الكبلات مكشوفة فى الهواء وأمام المارة تدل على مدى الإهمال الشديد، وهو ما يستوجب محاسبة المسئولين عن الواقعة، موضحًا أن الكابلات متواجدة بجوار سور مركز التأهيل المهنى وبجوار عمارات منطقة المثلث بالقرب من ميدان جمال عبد الناصر، وهو ما يهدد المواطنين.

وأضاف، أنهم خاطبوا المسئولين بحى الأربعين وإدارة الكهرباء لسرعة التحرك ولكن دون استجابة، موضحًا أن المواطنين قاموا بوضع إطارات السيارات فوق الكابلات كنوع من التحذير للمارة، وكأجراء احترازى حتى لا يقترب منها الأطفال.



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الكابلات بالعراء



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احد خطوط الكهرباء بالقرب من مركز التأهيل المهني



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وضع طارات السيارات فوق الكابلات



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الكبلات بمنطقة المثلث



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وضع الكبالات فى الشارع



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كابلات الكهرباء تشكل خطورة على مواطنى منطقة المثلث