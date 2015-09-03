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المصرى يتعاقد مع رمزى صالح

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المصرى يتعاقد مع رمزى صالح المصرى يتعاقد مع رمزى صالح

أتم النادى المصرى تعاقده مع رمزى صالح الحارس الفلسطينى لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وكان الجهاز الفني للمصري بقيادة المدير الفني حسام حسن قد طلب التعاقد مع حارس مرمى بلاعب من أصحاب الخبرات استعدادا للموسم الجديد.

يأتي هذا بعد انتهاء إعارة محمد عواد الذي عاد إلى الإسماعيلي بالإضافة إلى أحمد مسعود.

وسبق للحارس الفلسطيني صاحب الـ35 عاما اللعب لأكثر من فريق مصري أبرزهم الأهلي، سموحة، المقاصة، والأسيوطي سبورت.

بالإضافة إلى أنه سبق وأن خاض تجربة في الدوري السوداني لمدة موسمين عن طريق المريخ.

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