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الفلسطينيون يدعون أعضاء الأمم المتحدة لدعم مبادرة رفع العلم

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الفلسطينيون يدعون أعضاء الأمم المتحدة لدعم مبادرة رفع العلم الفلسطينيون يدعون أعضاء الأمم المتحدة لدعم مبادرة رفع العلم
وجهت البعثة الفلسطينية فى الأمم المتحدة أمس الأربعاء نداء إلى الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وعددها 193 لتأييد دعوتها للسماح برفع العلم الفلسطينى على مقر الأمم المتحدة بوصف فلسطين "دولة مراقب غير عضو".

جاء هذا البيان من الفلسطينيين ردا على مزاعم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور الذى وصف أمس المسعى الفلسطينى لرفع العلم إلى جانب الدول التى تتمتع بعضوية كاملة فى الأمم المتحدة بأنه "إساءة استخدام تهكمية أخرى للأمم المتحدة من جانب السلطة الفلسطينية".

وقال بيان البعثة الفلسطينية إنها تناشد الدول الأعضاء في الجمعية العامة تأييد مشروع قرار يسمح برفع أعلام الدول غير الأعضاء التى تتمتع بصفة المراقب.

ونفى البيان أيضا تلميحات إسرائيلية إلى أن مشروع القرار الفلسطينى بشأن رفع أعلام الدول غير الأعضاء على مقر الأمم المتحدة يجرى فرضه بشكل تعسفى من خلال الجمعية العامة أو أن تكون الجمعية العامة مختطفة لصالح الفلسطينيين.
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