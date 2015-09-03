نتانياهو يأمر بتعزيزات عسكرية فى القدس مكونة من 400 شرطى

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو ان الأخير أمر الأربعاء بنشر 400 شرطى إضافى فى القدس، بسبب التوتر بين الفلسطينيين و الإسرائيليين.

كما قرر نتانياهو نشر تعزيزات وإقامة وسائل مراقبة على الطريق 443، المحور الرئيسى الذى يربط بين القدس وتل أبيب ويعبر الضفة الغربية المحتلة عدة كيلومترات.

وما يزال التوتر شديدا بين الاسرائيليين والفلسطينيين فى القدس الشرقية والضفة الغربية، وساهم فى تأجيجه وفاة طفل فلسطينى ووالده اثر حريق شب فى منزلهم فى الضفة الغربية فى 31 يوليو الماضى ونسب إلى متطرفين يهود.

ويحذر نتانياهو من ان السلطات تنوي بحث إمكانية تغيير قواعد الإشتباك، الظروف التى تسمح لقوى الأمن بإطلاق النار، على من يرشقها بالحجارة والقنابل الحارقة، كما ستبحث احتمال فرض عقوبات بالسجن على من يفعل ذلك بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.