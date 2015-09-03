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بان كى مون يشارك فى احتفال الصين بمرور ٧٠ عاما على الحرب العالمية الثانية

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بان كى مون يشارك فى احتفال الصين بمرور ٧٠ عاما على الحرب العالمية الثانية بان كى مون يشارك فى احتفال الصين بمرور ٧٠ عاما على الحرب العالمية الثانية
يشارك بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى احتفال الصين بمرور ٧٠ عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقالت الأمم المتحدة، إن الأمين العام غادر إلى العاصمة بكين للمشاركة فى الحفل تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس شى جين بينج لحضور الحفل، لافتة إلى أن بان كى مون أثناء وجوده فى بكين سيجتمع برئيس جمهورية الصين الشعبية شى حين بينج ورئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ ونائب رئيس مجلس الدولة ليو يان دونغ ووزير الشئون الخارجية وانغ يى.

وخلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمم التحدة وجمهورية الصين الشعبية، مثل الذكرى الـ٧٠ على تأسيس الأمم المتحدة وقضية التغير المناخى ومؤتمر القمة للتنمية القادم.

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