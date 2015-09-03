زيارة خادم الحرمين للولايات المتحدة ترسم ملامح مستقبل المنطقة

ينبغي الاتفاق –من حيث المبدأ– على أهمية وضرورة استمرار العلاقات السعودية-الأميركية قوية ومتماسكة ومتطورة؛ لأن في ذلك مصلحة حقيقية وبعيدة لكلا البلدين، بصرف النظر عن التفاصيل الدقيقة التي تحيط بها أو تشهدها وتُعطي الانطباع بأن هناك اختلافاً "عارضاً" بينهما، فذلك شيء طبيعي ووارد في علاقات الدول تبعاً لطبيعة الأحداث والتطورات التي تفرز شيئاً من الاختلاف بين وقت وآخر.

لا تحالف مع من صنعوا الإرهاب.. واستخدموه لخدمة أجندتهم أو الإبقاء على أنظمتهم الفاسدة

ومن هنا تجيء أهمية اللقاءات المباشرة والشفافة لتحقيق المزيد من القوة لهذه العلاقات.. وإزالة كل العقبات التي تعترض نموها وتحد من إيجابياتها..

وأكاد أجزم بأنه ليس صحيحاً أن هذه العلاقة التاريخية والمفصلية مهددة بالانهيار.. وأن كلاً من البلدين بدأ يعمل على الاستغناء عن الآخر والبحث عن بدائل مضمو

شبكةعيونالإخبارية

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