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آل خليفة: التحرك الخليجي لدعم الموقف العربي ينطلق من منظور المسؤولية

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آل خليفة: التحرك الخليجي لدعم الموقف العربي ينطلق من منظور المسؤولية آل خليفة: التحرك الخليجي لدعم الموقف العربي ينطلق من منظور المسؤولية
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الأمير خليفة بن سلمان لدى استقباله السفير الإماراتي (ب ن ا)

دبي - الرياض

    أشاد رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بدور دولة الإمارات وجهودها الخيرة في نصرة القضايا العربية، ودعم التضامن الخليجي بفضل السياسة الحكيمة للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونوه بالعلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وما يشهده التعاون على المستوى الثنائي من تطور ونماء في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقباله أمس سفير الإمارات لدى مملكة البحرين عبدالرضا عبدالله محمود خوري، وعدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية في البحرين، أن "ما مرت وتمر به المنطقة اليوم يستدعي اليقظة وأخذ العبر والدروس، فحالة عدم الاستقرار المخطط لها من أعداء الأمة في بعض الأقطار من الممكن أن تكون في أي دولة أخرى ما لم نأخذ الحيطة والحذر ونتمسك بالتعاون الشامل كخيار استراتيجي لدحض مؤامرات الشر ضد الوطن العربي".

وأكد رئيس وزراء البحرين أن "الوضع الإقليمي والعالمي يحتاج إلى تعاون عربي أكثر شمولاً على كل من المستوى السياسي والاقتصادي والأمني ليكون التعامل مع هذا الوضع أكثر فاعلية"، مشدداً على "أهمية أن تنطلق جميع التحركات من منظور المسؤولية المشتركة وهذا ما يؤكده التحرك الخليجي الحالي على المستوى الدولي لدعم وتعزيز الموقف العربي".

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