في_إنجلترا – الأسبوع الرابع – ليلة السقوط الكبير.. وشكرا للخصوم الأصدقاء

انتصار تاريخي بكل ما له الكلمة من معنى حققه وست هام في ليفربول في معقله أنفيلد، وجنوبا في لندن كان هناك فوز رائع وسوف يسطر في التاريخ أيضا لكريستال بالاس على حساب تشيلسي، واستمرت عقدة سوانزي لمدرب مانشستر يونايتد لويس فان جال، فيما نجا أرسنال بهدف عكسي أهلا بكم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

سجل خلال الجولة الرابعة 22 هدفا بواقع 2.2 هدفا في المباراة الواحدة وهو أقل عدد من الأهداف المسجلة حتى الآن، ليتواصل انخفاض المعدل التهديفي للأسبوع الثالث على التوالي.

احتسبت ركلتي جزاء فقط وتم تسجيلهما بنجاح فيما لم يكن هناك سوى هدف عكسي واحد خلال الجولة.

تم إشهار الإنذار 42 مرة بواقع 4.2 بطاقة صفراء خلال المباراة الواحدة، فيما كان هناك ست حالات طرد أربعة منهم بشكل مباشر، وهو أعلى عدد من البطاقات الحمراء حتى الآن.

فخلال الثلاث جولات السابقة تم إشهار البطاقة الحمراء مرة في الجولة الأولى، ومرتين في كل من الجولتين الثانية والثالثة.

وكان لستوك سيتي نصيب الأسد من البطاقات الحمراء حيث طرد له لاعبين فقط خلال ست دقائق فقط وبعد 31 دقيقة من بداية مباراتهم أمام وست برميتش لتكون هذه هي ثالث أسرع حالة يتم خروج فيها لاعبين من نفس الفريق مطرودين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

أما بالنسبة لستيفين ويتاكر لاعب نوريتش فقد حصل على إنذارين خلال ثلاث دقائق فقط،

أفضل فريق

كان الاختيار صعبا ولذلك فيمكن وضع وست هام وكريستال بالاس سويا كأفضل فريق خلال الجولة الرابعة لما لا والأول حقق انتصارا كبيرا على ليفربول في أنفيلد بثلاثية دون رد.

والثاني نجح في إسقاط تشيلسي مع مدربه جوزيه مورينيو في مباراة الـ100 في ستامفورد بريدج بهدفين لهدف، لتكون هذه هي ثاني مرة للمدرب البرتغالي مع الزرق التي يُهزم فيها بملعبه فقط.

انتصار وست هام هو الأول له على حساب ليفربول في الأنفيلد في عصر البريميرليج، والأول بشكل عام منذ عام 1963.

أما فوز كريستال بالاس على تشيلسي فهو أيضا الأول له في ستامفورد بريدج في عصر البريميرليج.

أسوأ فريق

بالمثل تقاسم ليفربول وتشيلسي لقب الأسوأ خلال الجولة الماضية، فالأول خسر للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، لكن بنتيجة كبيرة ولم يقدم الفريق أي شيء يشفع له للتعادل حتى.

أما تشيلسي فقد استمر على منواله السييء خلال الموسم الجاري حيث لم يعرف طعم الفوز إلا مرة واحدة فقط حتى الآن وكان ذلك بصعوبة كبيرة على حساب وست بروميتش.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني أسوأ بداية لحامل لقب الدوري الإنجليزي حيث جمع تشيلسي 4 نقاط من 4 مباريات، وذلك بعد بلاكبيرن في موسم 1996-1995 حيث حصد آنذاك 3 نقاط فقط.

أكبر نتيجة

كان أكبر نتيجة خلال الجولة الرابعة هي انتصار وست هام على ليفربول بثلاثية دون رد، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها ساوثامبتون على حساب ضيفه نوريتش سيتي.

مدرب الجولة

ومرة أخرى كان الاختيار صعبا بين سلافين بيليتش مدرب وست هام وتوني بوليس المدير الفني لكريستال بالاس، لكن في النهاية فالأخير يستحقها أكثر لسببين.

أول تلك الأسباب هو أن بوليس جمع مع كريستال بالاس حتى الآن تسع نقاط من أربع مباريات، ولم يهزم إلا في لقاء واحد فقط كان أمام أرسنال ونجح في الاستفاقة بشكل سريع ليسقط تشيلسي.

وثاني تلك الأسباب هو أن بوليس استطاع أن يكون المدرب الوحيد الذي ينجح في هزيمة مورينيو للمرة الثالثة في الدوري المحلي في كل البلدان التي درب فيها البرتغالي مع بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، وريال مدريد.

لاعب الجولة

قدم ساديو ماني لاعب ساوثامبتون مباراة رائعة لفريقه أمام نوريتش سيتي والتي انتهت بفوز القديسين بثلاثية دون رد.

اللاعب السنغالي سدد مرتين على المرمى تصدى لهما الحارس، دقة تمريراته بلغت 77 %، خلق 5 فرص للتسجيل لزملائه ومنهم صنع هدفين من أصل ثلاثة.

وأرسل ثلاث عرضيات ناجحة من أصل خمس، وراوغ الخصم خمس مرات بنجاح من أصل سبع، كما أنه قطع الكرة مرتين.

هدف الجولة

رقم الجولة

هدفان من أصل ثلاثة اللذان سجلهما أرسنال جاءا عن طريق الخطأ من لاعبي الخصم، ليحصد بسبب ذلك المدفعجية حتى الآن ست نقاط ويشكر منافسيه على حسن التعاون.

معلومة الجولة

من أصل 40 مباراة أقيمت حتى الآن في الدوري الإنجليزي لم يعرف أصحاب الأرض الفوز إلا في تسع مرات فقط بنسبة 22.5%.

تصريح الجولة

على الرغم من الأداء السيئ لتشيلسي وعدم تقديمه لمستواه المعروف عنه منذ بداية الموسم الجاري، إلا أن مورينيو يرى أن فريقه لم يستحق الهزيمة أمام كريستال بالاس.

وتحدث في المؤتمر الصحفي قائلا:"أعتقد إننا استحقينا ما هو أفضل من الهزيمة، لا أقول إننا كنا نستحق الفوز لأن هذا غير حقيقي، لكن كنا نود في الحصول على أكثر من تلك النتيجة".

وتابع منتقدا حكم المباراة"الحكم ارتكب خطأ كبيرا حينما لم يحتسب ركلة جزاء لنا بعد عرقلة كورت زوما عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 0-0".

فريق الجولة

في حراسة المرمى: تيم هاورد

في الدفاع: آرون كروسويل- آشلي ويليامز- جابريل باوليستا- شيخو كوياتي

في الوسط: دوسان تاديتش- ساديو ماني- أندريه أيو- فيرناندينيو

في الهجوم: بافيتمبي جوميز- جرازيانو بيلي