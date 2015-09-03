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صاحب محل واقعة الانفجار بقنا: كاميرات المراقبة رصدت الجانى والأمن لم يقبض عليه

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صاحب محل واقعة الانفجار بقنا: كاميرات المراقبة رصدت الجانى والأمن لم يقبض عليه صاحب محل واقعة الانفجار بقنا: كاميرات المراقبة رصدت الجانى والأمن لم يقبض عليه
قال طلعت أنيس، صاحب المحل الذى تعرض للانفجار بمحافظة قنا، إن كاميرات المراقبة بالمحل رصدت ملتحيا يترك قنبلة فى "كيس" بلاستك يوم 24 من الشهر الماضى، وعلى الرغم من تبليغ الأجهزة الأمنية ونجاح قوات الحماية المدنية فى تفكيك العبوة الناسفة، إلا أن الأمن لم ينجح فى القبض عليه حتى الآن، مؤكداً أن هذا الشخص أو أى من المنتمين له هو من فجر محله فجر اليوم.

وتساءل "أنيس" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، كيف لم ينجح الأمن فى القبض على الجانى على الرغم من تحديده منذ 9 أيام مضت.

وكشف صاحب المحل، أن من قام بتفجير المحل اليوم صدمه تاكسى كان يسير فجراً لحظة وقوع الانفجار، لافتاً إلى أن السائق لم يستطيع تحديد ملامح الجانى من هول الانفجار، و تمكن من الهروب من خلال استقلال دراجة بخارية.

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