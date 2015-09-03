والدة الضحية"جنة الله": "لو كان فيه اهتمام طبى مكنش فم بنتى ملعب للديدان"

قالت والدة الطفلة "جنة الله" لاعبة الجمباز، إن وفاة ابنتها داخل مستشفى شهير بالدقى نتج عن إهمال الأطباء وتدنى مستوى الرعاية، وتابعت قائلة: "المستشفى قالت لى إننا لسنا رعاية أطفال بعد 6 أيام من وجود جنة بالمستشفى، وكمان فشلوا فى ضبط ضغط السكر لها الذى وصل لـ600".

وأضافت "والدة الضحية"، خلال لقاء مسجل لها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، قائلة: "لحد يوم القيامة أنا مش مسامحاهم من أكبر واحد لأصغرهم.. غريزة الأمومة دفعتنى إلى فتح فم ابنتى فصدمت عندما شاهدت الديدان تتلاعب بين أسنانها.. لو كان فيه اهتمام مكنش فم ابنتى ملعب للديدان".

- مرافقة لـ"الطفلة لاعبة الجمباز": وفاة "جنة الله" نتيجة الإهمال الطبى