الزيتون وزيته يخلصك من السمنة ويحميك من أمراض القلب والسرطان

للزيتون العديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان، ويتميز الزيتون بلونه الأخضر المميز وطعمه الرائع.

واختلفت استخداماته وطرق تناوله، فنجد بعض الأشخاص الذين يتناول ثمرة الزيتون، وهناك من يتناوله كزيت يضاف على الطعام بديل للسمن وأنواع الزيوت المختلفة.

نبذه عن الزيتون

الزيتون يخلصك من السمنة

استبدل السمن والزيت بزيت الزيتون

الزيتون يقى من السرطان والقلب وارتفاع نسبة الكولسترول