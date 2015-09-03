الزيتون وزيته يخلصك من السمنة ويحميك من أمراض القلب والسرطان

للزيتون العديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان، ويتميز الزيتون بلونه الأخضر المميز وطعمه الرائع.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الزيتون له العديد من الأنواع، هناك نوع الحب والآخر الزيت، ولكل منهم العديد من الفوائد الهامة على صحة الإنسان.
>وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الزيتون يساهم بشكل كبير فى القضاء والتخلص من السمنة، حيث إنه يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم، فيخلصك من الدهون المتراكمة داخله، ويشعرك بالشبع لفترة طويلة، ويجعلك تتمتع بجسم رشيق، وعليك وضعه فى السلطة الخضراء.
>وتضيف استشارى السمنة والنحافة د.أمال، أنه يمكن للأشخاص راغبى الرشاقة باستبدال السمن والزيوت بالطهى بزيت الزيتون، حيث إنه يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، ويساهم فى القضاء على السمنة.
>وتؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن الزيتون يفيد مرضى القلب و الكولسترول، حيث إنه ينظم نسبته بشكل كبير، وأيضا يحد من الإصابة بالسرطان حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الاكسدة المفيدة للجسم.
واختلفت استخداماته وطرق تناوله، فنجد بعض الأشخاص الذين يتناول ثمرة الزيتون، وهناك من يتناوله كزيت يضاف على الطعام بديل للسمن وأنواع الزيوت المختلفة.
نبذه عن الزيتون
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الزيتون له العديد من الأنواع، هناك نوع الحب والآخر الزيت، ولكل منهم العديد من الفوائد الهامة على صحة الإنسان.
الزيتون يخلصك من السمنة
>وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الزيتون يساهم بشكل كبير فى القضاء والتخلص من السمنة، حيث إنه يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم، فيخلصك من الدهون المتراكمة داخله، ويشعرك بالشبع لفترة طويلة، ويجعلك تتمتع بجسم رشيق، وعليك وضعه فى السلطة الخضراء.
استبدل السمن والزيت بزيت الزيتون
>وتضيف استشارى السمنة والنحافة د.أمال، أنه يمكن للأشخاص راغبى الرشاقة باستبدال السمن والزيوت بالطهى بزيت الزيتون، حيث إنه يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، ويساهم فى القضاء على السمنة.
الزيتون يقى من السرطان والقلب وارتفاع نسبة الكولسترول
>وتؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن الزيتون يفيد مرضى القلب و الكولسترول، حيث إنه ينظم نسبته بشكل كبير، وأيضا يحد من الإصابة بالسرطان حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الاكسدة المفيدة للجسم.