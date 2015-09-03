زيت الأفوكادو يقوى الشعر ويجدد شباب البشرة

كشف الموقع العالمى “Health”، الطبى الأمريكى، عن نتائج جديدة ومثيرة حيث أفاد عبر تقرير حديث له أن زيت الأفوكادو يساعد على تحسين صحة الجلد والشعر والجسم بأكمله.

وأوضح الخبراء أن زيت الأفوكادو يحتوى على نسبة عالية من فيتامين E، وهو أمر مهم جدا للحفاظ على صحة الجلد.

وهناك العديد من منتجات العناية بالشعر فى السوق التى تحتوى على زيت الأفوكادو، حيث إنه يحتوى مواد هامة جداً والتى تتمثل فى الليسيثين وستيرولين.

وأشار الخبراء إلى أن هاتين المادتين ليستا مفيدتان فقط للشعر، ولكن للبشرة كذلك، حيث أن الليسيثين يشكل طبقة واقية على سطح الجلد وعلى بصيلات الشعر.

وأضاف الباحثون أنه للحصول على شعر قوى وغير مقصف يمكن الجمع بين زيت الأفوكادو مع زيت المكاديميا وزيت جوز الهند، لعمل قناع للشعر.

وعادة ما يستخدم هذا الزيت لتحسين الشعر الجاف والتالف وله تأثير فى تسريع الشعر ومنع تساقطه.

وإلى جانب الفوائد لصحة الشعر والجلد، فإن زيت الأفوكادو لديه العديد من الفوائد الصحية بشكل عام أيضاً والتى تشمل تعزيز صحة القلب والضغط.