بالصور.. حفل زفاف من أعاد كريمة مختار إلى الأضواء؟

احتفل المخرج محمد النقلي بحفل زفاف ابنه طارق على فتاة من خارج الوسط الفني.

وكانت مفاجأة الحفل ظهور الفنانة القديرة كريمة مختار بعد غياب عامين عن الأضواء حيث كان آخر عمل لها هو مسلسل"دلع بنات" مع مي عز الدين وبعدها اختفت تماماً وتردد أنها أصيبت بوعكة صحية ألزمتها الفراش، وانتهز الحضور فرصة تواجدها لالتقاط الصور "السيلفي" معها وسط ترحاب شديد.

حضر الحفل ريم البارودي والمطرب أحمد سعد في أول ظهور لهما بعد خطوبتهما .

حرص الفنان أحمد رزق في أوقات كثيرة في الحفل على التقاط صور لزوجته مع الفنانين. كما حضر نقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته الممثلة روجينا وياسر جلال وأمل رزق وطارق صبري ومادلين طبر ورجاء الجداوي وإدوارد وأحمد صلاح السعدني الذي سأله الحضور عن صحة والده خاصة في ظل الشائعات التي تم إطلاقها مؤخراً بمرضه ليخبرهم أنه بخير لكنه متأزم نفسياً منذ وفاة نور الشريف.

أحيا الحفل كل من بوسي وحمادة هلال ومي سليم التي تراقصت وهي تغني ورقص معها الحضور.