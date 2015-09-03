لمن قال طوني بارود أنت مصدر سعادتي وشمس حياتي؟

بمناسبة عيد ميلاد إبنه جورجيو، نشر الإعلامي طوني بارود على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام" صورة له تجمعه به، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد إبني. أنت مصدر سعادتي وشمس حياتي".



يشار إلى أن طوني بارود كان متزوجاً من ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا ولها منه ولدان هما ديا ماريا وجورجيو، وهما قررا الانفصال لأسباب تعود إلى إنعدام التفاهم بينهما، ووصول العلاقة الزوجية بينهما الى طريق مسدود.



ولقد طاردت الشائعات كريستينا صوريا بعد طلاقهما، وقيل إلى أن سبب إنفصالها عن طوني بارود، هي قصة حب تعيشها مع شخص اسمه علي جابر، وذلك بعد أن نشرت صورة تجمعهما وهما يسهران معاً، ولكن كريستينا نفت الشائعة وأكدت أن علي جابر هو مدير أعمالها.

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