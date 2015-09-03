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سلمان خان يحذف مشاهد حميمة من فيلمه

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الأربعاء 02-09-2015 21:54

يبدو أن نجم بوليوود سلمان خان يتبع سياسة" لا للقبلات والمشاهد الحميمة" في أفلامه التي ينتجها والأدوار التمثيلية التي يقدمها.

فقد قام سلمان بالطلب إلى المخرج الهندي نيخيل ادفانى بحذف مشهد قبلة تجمع بين بطلي فيلم "Hero" الذي يقوم بإنتاجه.

والمعروف عن سلمان تحفظّه في المشاهد الحميمة في أفلامه ، فلم يعرف عنه أنه اشترك في أي مشهد حميم طوال حياته المهنية.

يذكر أن فيلم "Hero" من إنتاج سلمان خان، وإخراج نيخيل ادفانى، ومن بطولة النجمين سوراج بانتشولي، وأثييا شيتي.

 

 

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