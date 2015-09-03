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شيكابالا يكشف سبب عدم حضوره مؤتمر الزمالك ويصرح: كيف أفعل ذلك مع مرتضى

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شيكابالا يكشف سبب عدم حضوره مؤتمر الزمالك ويصرح: كيف أفعل ذلك مع مرتضى شيكابالا يكشف سبب عدم حضوره مؤتمر الزمالك ويصرح: كيف أفعل ذلك مع مرتضى

أكد محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب سبورتنج لشبونة السابق عدم معرفته بأي تفاصيل حول المؤتمر الصحفي الخاص به وذلك هو سبب عدم حضوره.

الزمالك كان قد اتفق مع شيكابالا على إعادته لصفوف الفريق من سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب تغيب عن حضور مؤتمر تقديمه وإعارته للإسماعيلي، لتقرر الإدارة بالإجماع التراجع عن ضم اللاعب.

وعن الأزمة تحدث شيكابالا قائلا: "لم يتواصل معي أي أحد من الزمالك بشأن المؤتمر".

وأضاف في تصريحات مع قناة LTC "وكيل أعمالي أبلغني إنه سأل أحد أعضاء الزمالك عن موعد المؤتمر. فقال له ليس هناك مؤتمر ولا داعي لحضوره".

وأوضح شيكابالا قائلا: "ورحمة أبي وأمي هذا ما حدث. ولم أعلم نهائيا موعد المؤتمر".

وأكمل حديثه قائلا: "كيف أفعل ذلك مع مرتضى منصور. فهو يريد مساعدتي وحارب الجميع لمساعدتي. فكيف أفعل ذلك".

وأتم "لقد تواجدت في بيت مرتضى. فكل أفعل ذلك".

ووجه شيكابالا رسالة لجماهير نادي الزمالك بعد الأزمة الأخيرة. (تعرف على رسالة شيكابالا لجماهير الزمالك)

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