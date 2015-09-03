الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة ضم السولية خلال فترة الانتقالات الحالية

هل بالفعل سيفسخ عمرو السولية تعاقده مع الشعب الإماراتي وينضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية؟ سؤال من FilGoal.com أجاب عنه محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي.

بعد مسلسل طويل انتقل عمرو السولية إلى الشعب الإماراتي قادما من الإسماعيلي بعد تراجع الدراويش عن بيع اللاعب إلى الأهلي.

وبالفعل انضم السولية إلى الدوري الإماراتي وشارك بقميص الشعب. ولكن خرجت العديد من التقارير الإعلامية والصحفية تشير لنية السولية في فسخ عقده مع النادي الإماراتي والانضمام إلى الأهلي في سوق الانتقالات الحالية.

وعن تلك الأنباء تحدث FilGoal.com مع عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي.

وقال عبد الوهاب: "كل ما يقال الآن ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف في تصريحات لـFilGoal.com "بالتأكيد السولية لاعب كبير ونحن نحتاجه والكل يعرف رغبته في الانضمام إلى الأهلي. ولكن الآن سوق الانتقالات انتهى بالنسبة لنا".

وأكمل حديثه قائلا: "السولية في بداية مشواره الاحترافي ونحن نريد لتجربته أن تنجح حتى تساعد اللاعب وتكتسبه الخبرات ويرفع أسم مصر عاليا".

وعن حقيقة ضمه خلال سوق الانتقالات الحالية أجاب عبد الوهاب قائلا: "موسم الانتقالات انتهى بالنسبة لنا بعد ضم أحمد حجازي ورامي ربيعة. لأننا لأجل ضمهما سنقوم باستبعاد ثنائي من الفريق".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "الانتقالات انتهت الآن ونتمنى التوفيق للسولية هذا الموسم مع الشعب. ثم بعد ذلك نحن نريد اللاعب واللاعب يريد الأهلي".