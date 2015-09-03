الإسماعيلي لـ في الجول: سببان وراء استحالة انضمام السولية إلى الأهلي الآن

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي استحالة انضمام عمرو السولية إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

بعد مسلسل طويل انتقل عمرو السولية إلى الشعب الإماراتي قادما من الإسماعيلي بعد تراجع الدراويش عن بيع اللاعب إلى الأهلي.

وبالفعل انضم السولية إلى الدوري الإماراتي وشارك بقميص الشعب. ولكن خرجت العديد من التقارير الإعلامية والصحفية تشير لنية السولية في فسخ عقده مع النادي الإماراتي والانضمام إلى الأهلي في سوق الانتقالات الحالية.

وعن تلك الأنباء تحدث FilGoal.com مع أبو السعود رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الذي أوضح "استحالة إتمام الصفقة".

وقال أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي: "من المستحيل عودة عمرو السولية إلى الدوري المصري خلال سوق الانتقالات الحالية".

وأضاف في تصريحات لـFilGoal.com "هنالك سببان وراء استحالة انضمام السولية إلى الأهلي الآن".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي "أسباب استحالة عودة السولية إلى الدوري من بوابة الأهلي الآن" قائلا: "السبب الأول إن عمرو السولية مقيد في قائمة الإسماعيلي للموسم المقبل. وفي حالة عودته فإنه سينضم إلى الدراويش".

واستكمال حديثه قائلا "السبب الثاني وجود شرط في عقد السولية مع الشعب الإماراتي ينص على إلا يتم فسخ العقد قبل مرور عام من انضمام اللاعب إلى النادي الإماراتي".

وأتم تصريحاته مع FilGoal.com قائلا: "ولذلك من المستحيل انضمام السولية إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الحالية".

وكان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي قد كشف حقيقة انضمام السولية إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الحالية. (تعرف على تصريحات عضو الأهلي عن السولية)