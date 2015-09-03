أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: سببان وراء استحالة انضمام السولية إلى الأهلي الآن

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: سببان وراء استحالة انضمام السولية إلى الأهلي الآن الإسماعيلي لـ في الجول: سببان وراء استحالة انضمام السولية إلى الأهلي الآن

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي استحالة انضمام عمرو السولية إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

بعد مسلسل طويل انتقل عمرو السولية إلى الشعب الإماراتي قادما من الإسماعيلي بعد تراجع الدراويش عن بيع اللاعب إلى الأهلي.

وبالفعل انضم السولية إلى الدوري الإماراتي وشارك بقميص الشعب. ولكن خرجت العديد من التقارير الإعلامية والصحفية تشير لنية السولية في فسخ عقده مع النادي الإماراتي والانضمام إلى الأهلي في سوق الانتقالات الحالية.

وعن تلك الأنباء تحدث FilGoal.com مع أبو السعود رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الذي أوضح "استحالة إتمام الصفقة".

وقال أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي: "من المستحيل عودة عمرو السولية إلى الدوري المصري خلال سوق الانتقالات الحالية".

وأضاف في تصريحات لـFilGoal.com "هنالك سببان وراء استحالة انضمام السولية إلى الأهلي الآن".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي "أسباب استحالة عودة السولية إلى الدوري من بوابة الأهلي الآن" قائلا: "السبب الأول إن عمرو السولية مقيد في قائمة الإسماعيلي للموسم المقبل. وفي حالة عودته فإنه سينضم إلى الدراويش".

واستكمال حديثه قائلا "السبب الثاني وجود شرط في عقد السولية مع الشعب الإماراتي ينص على إلا يتم فسخ العقد قبل مرور عام من انضمام اللاعب إلى النادي الإماراتي".

وأتم تصريحاته مع FilGoal.com قائلا: "ولذلك من المستحيل انضمام السولية إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الحالية".

وكان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي قد كشف حقيقة انضمام السولية إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الحالية. (تعرف على تصريحات عضو الأهلي عن السولية)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع