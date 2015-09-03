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الداخلية التونسية: توقيف 4 عناصر إرهابية حاولت التسلل للبلاد بعد تدربهم فى ليبيا

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الداخلية التونسية: توقيف 4 عناصر إرهابية حاولت التسلل للبلاد بعد تدربهم فى ليبيا الداخلية التونسية: توقيف 4 عناصر إرهابية حاولت التسلل للبلاد بعد تدربهم فى ليبيا
قالت وزارة الداخلية التونسية ، إن وحدات الحرس الوطنى بـ"مدنين" تمكنت بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنى بـ"العوينة"، من إيقاف أربعة عناصر إرهابية خطيرة حاولت التسلل إلى تونس قصد الالتحاق بالجماعات الإرهابية الهاربة بجبال الشعانبى بهدف إعادة إحياء دور كتيبة "عقبة بن نافع" الإرهابية والتحضير للقيام بأعمال إرهابية فى الفترة القادمة تستهدف منشآت حيوية وأمنية حساسة.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن التوقيف جاء نتيجة لعملية استخباراتية معقّدة، تم خلالها متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية التونسية المتواجدة بالقطر الليبى.

وأشارت الداخلية التونسية، إلى أن بعض الموقوفين تورطوا بالمشاركة فى التفجيرات إرهابية عام 2014، مؤكدًا إصابة أحدهم بجروح بليغة نتيجة مشاركته فى أعمال قتالية بالقطر الليبى.

وأوضحت الوزارة، أن المجموعة ترتبط بمنظمات إرهابية تضم عديد التونسيين تتمركز بالتراب الليبى على مقربة من الحدود التونسية.

وأكدت تمكن وحدات الحرس الوطنى التونسى والجيش الوطنيين من إيقاف عنصرين تكفيريين خطيرين حاولا التسلل إلى التراب الليبى من جهة بن قردان ولاية مدنين للالتحاق بالجماعات الإرهابية هناك، لتلقى تدريبات عسكرية والعودة إلى تونس للمشاركة فى تنفيذ عمليات إرهابية.

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مصر 365