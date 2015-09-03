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موجز الصحافة المحلية.. العاصمة الإدارية الجديدة ترى النور فى الصين

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موجز الصحافة المحلية.. العاصمة الإدارية الجديدة ترى النور فى الصين موجز الصحافة المحلية.. العاصمة الإدارية الجديدة ترى النور فى الصين
تناولت الصحف المحلية، العديد من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.. كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "العاصمة الإدارية الجديدة ترى النور فى الصين"، حيث يختتــم اليــوم، الرئيس عبد الفتاح السيســى زيارتــه الحالية إلى الصيــن، فــى إطــار جولته الآســيوية التــى كان قد بدأهــا بزيارة سنغافورة، ويختتمها بزيارة إندونيسيا غدًا الجمعة، ويشــارك الرئيس السيسى فى مراســم احتفــال الصين بمــرور 70 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذى ســيقام فى ميدان الســلام الســماوى، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس على هامــش الاحتفال، مــع كل من الرئيس الســودانى عمر البشــير ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس الكونغو الديمقراطية كابيــلا.

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن لجان تلقى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا ضعيفا من جانب المرشحين فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح، مقارنة باليوم الأول للترشح، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أن عدد المرشحين فى اليوم الأول بلغ 2745 شخصًا فى جميع محافظات ، ولا توجد محافظة لم يتقدم فيها أحد.

كشفت مصادر قضائية لصحيفة "الأخبار"، أنه من المنظر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره بتعين نائب عام جديد بعد عودته من رحلته الآسيوية، وكان مجلس القضاء الأعلى أرسل 3 مرشحين للرئيس لاختيار أحدهم بعد نجاح المجلس فى الاتفاق على مرشح واحد تطبيقًا لنص الدستور الجديد.

وأكدت صحيفة "المصرى اليوم"، إن الاجتماع الشهرى للمجلس القومى لحقوق الإنسان شهد الذى عقد انسحاب 3 أعضاء احتجاجًا على "آلية المجلس بشأن زيارته لسجن العقرب" مؤخرًا .

وأوضحت صحيفة "الشروق"، أن ضابط شرطة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة نجا من محاولة اغتيال بعد انفجار محدود لقنبلة زرعها مجهولين داخل سيارته.

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