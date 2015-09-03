موجز الصحافة المحلية.. العاصمة الإدارية الجديدة ترى النور فى الصين

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن لجان تلقى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا ضعيفا من جانب المرشحين فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح، مقارنة باليوم الأول للترشح، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أن عدد المرشحين فى اليوم الأول بلغ 2745 شخصًا فى جميع محافظات مصر، ولا توجد محافظة لم يتقدم فيها أحد.
كشفت مصادر قضائية لصحيفة "الأخبار"، أنه من المنظر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراره بتعين نائب عام جديد بعد عودته من رحلته الآسيوية، وكان مجلس القضاء الأعلى أرسل 3 مرشحين للرئيس لاختيار أحدهم بعد نجاح المجلس فى الاتفاق على مرشح واحد تطبيقًا لنص الدستور الجديد.
وأكدت صحيفة "المصرى اليوم"، إن الاجتماع الشهرى للمجلس القومى لحقوق الإنسان شهد الذى عقد انسحاب 3 أعضاء احتجاجًا على "آلية المجلس بشأن زيارته لسجن العقرب" مؤخرًا .
وأوضحت صحيفة "الشروق"، أن ضابط شرطة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة نجا من محاولة اغتيال بعد انفجار محدود لقنبلة زرعها مجهولين داخل سيارته.