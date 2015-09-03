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عبد القدوس لـ"حضرة المواطن":زيارة العقرب "متوضبة"..وسجون السياسيين "سيئة"

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عبد القدوس لـ"حضرة المواطن":زيارة العقرب "متوضبة"..وسجون السياسيين "سيئة" عبد القدوس لـ"حضرة المواطن":زيارة العقرب "متوضبة"..وسجون السياسيين "سيئة"
تعجب الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، من الأوضاع التى شهدها المجلس القومى فى زيارته الأخيرة لسجن العقرب، قائلاً: إن السجن "كان متوضب" لتلك لزيارة.

وقال عبد القدوس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن زيارة المجلس لسجن العقرب حدث بها أشياء لم تحدث فى السجون المصرية من قبل، وكان هدفها إعطاء صورة غير حقيقة عن سجن العقرب.

وتابع: "زيارة سجن العقرب كانت متوضبة ولم تكن حقيقة.. وأنا دخلت السجون قبل كدا ودا مش أكل سجن دا أكل فنادق درجة أولى، وهناك أشياء غير معقولة فى تلك الزيارة"، موضحاً أن أوضاع سجون السياسيين سيئة جداً، وأن أُسر المساجين السياسيين تقدمت بآلاف الشكاوى من سوء الأكل والمعاملة.

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مصر 365