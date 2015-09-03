مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا تسعى لمعرفة سياسة الأحزاب المصرية

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاءات التى تتم بين مسئولين بالسفارات الأجنبية وعلى رأسها السفارة الأمريكية، مع الأحزاب خلال الانتخابات البرلمانية، هى عرف دبلوماسى متعارف عليه فى جميع دول العالم، حيث تسعى أمريكا لمعرفة برامج هذه الأحزاب وخططها فى البرلمان المقبل.

وأضاف هريدى لـ"اليوم السابع" أن أمريكا تعقد لقاءات مع الأحزاب المدنية والسلفيين باعتبارهم مشاركين فى الانتخابات، حيث تسعى أمريكا لمعرفة السياسة الخارجية للأحزاب وأجندتها فى البرلمان المقبل، موضحا أن أمريكا تلتقى بالسلفيين لمعرفة موقفهم من قضايا الإرهاب.