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بالصور..كابلات مكشوفة بجناكليس وغرق شوارع العجمى بالصرف الصحى بالإسكندرية

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حالة من الاستياء تسيطر على أهالى منطقة جناكليس التابعة لحى شرق الإسكندرية، حيث انتشرت بالشوارع الرئيسية صناديق كهرباء بدون أغطية محكمة، ما يعرض المارة وأهالى المنطقة إلى خطر الصعق بالكهرباء، وطالبوا بتدخل المسؤلين لحل المشكلة.

ومن جهة أخرى، اشتكى أهالى حى العجمى من غرق بعض شوارع الحى بمياه الصرف الصحى، وطالبوا المسئولين بحل المشكلة، حيث أكد الأهالى بالمنطقة أن مشكلة الصرف الصحى هى مشكلة مزمنة بالعجمى لا تنتهى فى ظل إهمال المسئولين.

ومن جهتها، طالبت لجنة التنمية التابعة لمحافظة الإسكندرية، بحل تلك المشكلات التى تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة أن المرافق بالإسكندرية تحتاج إلى الاهتمام والدعم من المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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