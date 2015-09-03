المساحة تعرض خرائط تعويضات "دائرى بنها – السادات" حتى 14 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للمساحة، بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 39 لسنة 2015، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائرى "بنها – السادات" (طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى رقم 408 طرق المرحلة الثانية بناحية خارج زمام بنى سلامة مركز إمبابة).

وأكدت الهيئة، أنها تقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 31 أغسطس حتى 14 سبتمبر فى مقر الهيئة .

كما أعلنت الهيئة العامة للمساحة، بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 744 لسنة 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية نهاية يونيه الماضى، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء مصرف الصف رقم 396 صرف بناحيتى اسكر والصف- مركز الصف – محافظة الجيزة، وكذلك إعادة عرض عقد نزع الملكية رقم (5) بالمشروع رقم 391 صرف بناحية الحى والمنشى وإعادة عرض عقود نزع الملكية أرقام (45 و46 و80 و81) بالمشروع رقم 392 صرف بناحية غمازة الكبرى.

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 6 سبتمبر الى 20 من نفس الشهر فى مقر الهيئة .

وطالبت الهيئة من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة، وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم، ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها، طبقًا للمادة الثامنة من القانون.

كما أعلنت الهيئة العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 453 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 17 أبريل 2014، وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة خزان علوى لمياه الشرب رقم 423 خدمات عامة بناحية ذات الكوم – مركز إمبابة - محافظة الجيزة.

هيئة المساحة تفقد أحد أختامها.. وتحذر: استخدامه لاغى

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