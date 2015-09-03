السبت القادم تدشين عمل الشرطة رسميا فى محافظة عدن بدعم إماراتى

صرح الناطق الرسمى باسم السلطة المحلية بمحافظة عدن الواقعة جنوبى اليمن، مساء اليوم الأربعاء، أنهم سيدشنون السبت القادم بدء مهام الشرطة فى المحافظة لحفظ الأمن، وقال صلاح العاقل فى تصريح لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا)، إنه سيتم تدشين عمل الشرطة فى المحافظة فى شرطة مديرية الشيخ عثمان التى تأسست بجهد إمارتي.

وتابع "الإمارات دعمت شرطة عدن بأجهزة متكاملة ، وأشار إلى أنه سيجرى توزيع ضباط إماراتيين بشكل ثنائى فى جميع أقسام الشرطة حيث سيتولى أحدهم العمليات والآخر سيكون مسؤول الاتصالات"، ولفت العاقل إلى أن الأنباء التى تنقل أن عدن تشهد انفلاتاً أمنيا كبيرا حيث سيطرت عناصر القاعدة على أحياء بداخلها ، "هى أنباء غير صحيحة ومروجة من قبل أطراف تسعى الى زرع الفتنة فى المحافظة".

وتعليقاً على تقرير نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش، أن انتهاكات كبيرة ارتكبت بحق المعتقلين الحوثيين من قبل مسلحين جنوبيين فى عدن، قال العاقل "حتى الان لا توجد اى دلائل تؤكد صحة ما نقل واعتمدت المنظمة على ادعاءات أشخاص فقط".

وقالت منظمة هيومان رايتس فى بيان لها اليوم، "إنه وفى الثالث والعشرين من اغسطس المنصرم، وردت تقارير عن أن ميليشيا جنوبية قد ألبست مجموعة غير معروفة من السجناء الحوثيين حللا برتقالية اللون، ووضعتهم فى قارب فى وسط ميناء عدن، ثم فجرت القارب".

وشهدت محافظة عدن مواجهات عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بين الحوثيين والمقاومة الشعبية، استطاعت من خلالها المقاومة تحرير المحافظة منهم، وخلفت تلك المواجهات آلاف القتلى والجرحى معظمهم مدنيون.

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