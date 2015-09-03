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البنتاجون يؤكد استعادة تنظيم "داعش" جزءا من مدينة بيجى العراقية

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البنتاجون يؤكد استعادة تنظيم "داعش" جزءا من مدينة بيجى العراقية البنتاجون يؤكد استعادة تنظيم "داعش" جزءا من مدينة بيجى العراقية
أعلن البنتاجون الاربعاء أن تنظيم الدولة الإسلامية احرز تقدما فى مدينة بيجى على حساب القوات العراقية، معربا عن "قلقه" من نجاح التنظيم المتطرف فى السيطرة على جزء هذه المدينة الواقعة على طريق استراتيجى بين بغداد والموصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكابتن البحرى جيف ديفيس "لقد رأينا مؤخرا تقدما" للقوات العراقية فى بيجى ولكن الوضع "انعكس" فى الايام الاخيرة و"الكثير من المكاسب" التى احرزتها القوات العراقية سابقا ضاعت.

وأضاف "نحن قلقون ازاء هذا الوضع"، ولكن الكابتن ديفيس طمأن فى الوقت نفسه إلى أن الوضع الميدانى يبقى "متغيرا"، مشددا على ان الولايات المتحدة "مصممة على مساعدة القوات العراقية على الاحتفاظ بسيطرتها على المدينة وعلى استعادة المصفاة" الواقعة قربها. وتدور معارك طاحنة بين القوات العراقية وجهاديى تنظيم الدولة الاسلامية فى مدينة بيجى الواقعة على بعد 200 كلم تقريبا الى الشمال من بغداد.

ويعتبر البنتاجون بيجى ومصفاتها، وهى الاكبر فى البلاد، تحديا استراتيجيا فى مواجهة التنظيم الجهادي، وقد شن التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة العديد من الغارات الجوية ضد الجهاديين فى هذه المنطقة، والأربعاء أعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية التى تشرف على هذه الغارات الكولونيل واين ماروتو ان "غارات التحالف فى اليومين الاخيرين اخرجت من ميدان المعركة" عددا من مقاتلى تنظيم الدولة الاسلامية.

وأضاف فى بيانه اليومى التفصيلى لغارات التحالف أن التنظيم الجهادى "يمكنه أن يواصل ارسال تعزيزات ونحن سنواصل القضاء عليها".
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