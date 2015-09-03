جزائرى يسلم نفسه للجيش بعد تكليفه بتنفيذ عملية إرهابية

اقدم جزائرى على تسليم نفسه لأحد مفارز الجيش بالمنطقة الحدودية بين ولايتى تيبازة وعين الدفلى غربى الجزائر، بعدما كلفه التنظيم الذى ينتمى إليه بتنفيذ عملية إرهابية.

وذكرت صحيفة " الخبر" فى موقعها الالكترونى مساء اليوم الأربعاء، أن "الإرهابي" / 23 عاما/ والمنحدر من إحدى ولايات غرب البلاد كان مكلفا من طرف التنظيم "الإرهابي" الذى ينتمى إليه بتنفيذ عملية "إرهابية" على مستوى مدينة خميس مليانة بعين الدفلى.

وأضافت الصحيفة أن "الإرهابي" اختار تطليق العمل المسلح بالجبل، حيث تمكن من الإفلات ومغادرة معقل "الإرهابيين" ليسلم نفسه لقوات الجيش حاملا معه سلاحه الآلى من نوع كلاشينكوف الذى تم حجزه من طرف قوات الدرك

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