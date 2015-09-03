اشتباكات وقصف بمدفعية الجيش الليبى على تمركزات "داعش" ببنغازى

شهد المحور الغربى لمدينة بنغازى اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين قوات الجيش والشباب المساند له ضد الفرع الليبى لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال مصدر عسكرى ليبى اليوم، إن قوات المدفعية قامت بقصف تمركزات وتجمعات المليشيات الإرهابية بالمحور، لافتاً إلى أن الضربات كانت مركزة وحققت الهدف المرجو منها.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تحقق تقدماً ببطء بسبب الألغام التى قامت الجماعات بزرعها فى المبانى العامة والخاصة والطرقات لمنع تقدم قوات الجيش.

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