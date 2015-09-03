أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء العراقى يُحذر من مشاريع خارجية لإثارة الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب

Google+ Print
رئيس الوزراء العراقى يُحذر من مشاريع خارجية لإثارة الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب رئيس الوزراء العراقى يُحذر من مشاريع خارجية لإثارة الفرقة والتناحر بين أبناء الشعب
حذر رئيس العراقية حيدر العبادى، من مشاريع خارجية لإثارة الفرقة والتناحر بين العراقيين، مؤكداً أنه لن يتهاون فى ملاحقة الفساد والفاسدين، محذرًا من محاولاتهم وأصحاب الجريمة المنظمة التقليل من شأن الإصلاحات لأنها تمسهم، متهمهم بالقيام بأعمال الخطف فى بغداد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء العراقى، فى المؤتمر الأول لمشروع المصالحة الوطنية لمناطق حزام بغداد، وفقًا لبيان صحفى للحكومة العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقى، إن هناك مشاريع خارجية تهدف لإثارة صراع بين الطوائف والمحافظات وداخل المحافظة كذلك، عاداً أن ذلك هو ما يسعى إليه أصحاب تلك المشاريع الخطيرة للتفرقة فيما بيننا والتناحر والخلاف والتشرذم.

وتابع العبادى، أن هناك من "يحاول التحريض حتى على الأجهزة الامنية"، مستدركاً "لكن هناك احترامًا من المتظاهرين للأجهزة الأمنية، ومن جانبها تتعامل الأجهزة الأمنية بكل لين مع المتظاهرين".

يشار إلى أن العراق يشهد حراكا شعبيا من قبل المواطنين منذ نهاية يوليو الماضى للمطالبة بتعديل مسار العملية السياسية بالبلاد والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن العراق ، ودعمت المرجعية الدينية الشيعى العليا ذلك الحراك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"