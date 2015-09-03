غدًا| الحكم على 119 إخوانيًا في أحداث كنيسة «ماري جرجس» في سوهاج

تسدل محكمة جنايات سوهاج، غدًا الخميس، الستار على محاكمة 119 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم 68 متهماً محبوس، في قضية حرق كنيسة ماري جرجس القريبة من ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، وأحداث العنف والشغب والاشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الشرطة ومقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس من عام 2013 وذلك بعد أن أنهت المحكمة أستكمال المرافعات والسماع للشهود فى جلسة 5 مايو الماضى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز رئيس محكمة جنايات سوهاج .

وكان دفاع المتهمين قد طلب من هيئة المحكمة في الجلسات السابقة مناقشة الأطباء الشرعيين اللذين قاموا بإعداد تقارير هذه الدعوة بشأن حالات الوفاة والإصابة الذين لقوا مصرعهم يوم الأحداث ، كما طلبوا استخراج تصاريح من شركة الكهرباء بسوهاج عن موعد قطع الكهرباء يوم 14 أغسطس من عام 2013 .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى تحقيقات القضية حرق كنيسة مار جرجس ، والتحريض على العنف ، والقتل والشروع فى القتل ، والتخريب ، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام ، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها ، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي علي قوات الشرطة ، ومقاومة السلطات ، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف ، وترويع المواطنين ، وتهديد أمن وسلامة المجتمع .

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين .

تعود أحداث القضية إلى 14 من شهر أغسطس من عام 2013 ، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ، وقوات الشرطة في محيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج ، عقب قيام عناصر الجماعة بإغلاق الميدان وتحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المطافي ، والمحال التجارية بالشوارع المحيطة والاعتداء على المارة واقتحام مطرانية الأقباط الأرثوذكس ” كنيسة ماري جرجس ” وإشعال النار فى مبنى الخدمات المحلق بالكنيسة وأتوبيس رحلات داخل المطرانية وإشعال النار فى كنيسة مار جرجس بالمطرانية الملاصقة للميدان واختطاف سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها وإشعال النار بها وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافي عند محاولتها إخماد النيران .