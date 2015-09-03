فلورنتينو بيريز يعتذر لنافاس

(إفي): اجتمع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز يوم الأربعاء مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وزوجته ووكيله للاعتذار للاعب لعدم إتمام صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد.

وذكرت قناة (كواترو) التلفزيونية أن نافاس الذي لم ينضم لمعسكر المنتخب الكوستاريكي اجتمع اليوم مع بيريز بعد أن نال ثقة المدير الفني للملكي رافائيل بينيتث خلال لقائهما أمس في المدينة الرياضية للريال.

وأشار المصدر إلى أن بيريز وسانشيز قدما اعتذارا لنافاس وزوجته ووكيله ريكاردو كابانياس على كل ما حدث يوم الاثنين عندما طلب منه ركوب طائرة للسفر إلى مانشستر والخضوع للكشف طبي في توقيت متأخر وتوقيع عقد براتب مضاعف، لكن الصفقة لم تتم قبل انتهاء فترة القيد.

واقترح ريال مدريد في اجتماع اليوم إمكانية تحسين راتب الحارس الكوستاريكي، في حين أكد نافاس التزامه مع النادي ورغبته في تحقيق الانتصارات مع الملكي الذي أصبح حارسه الأساسي.