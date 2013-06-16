مرض الفشل الكلوى مرض لا يستهان به وقد يظهر بطريقة فجائية

يقول الدكتور وليد غنيمة أستاذ جراحة المسالك البولية بطب قصر العينى جامعة القاهرة، إن مرض الفشل الكلوى هو مرض لا يستهان به ويجب الاحتراز منه لأنه قد يظهر بطريقة فجائية، وأحياناً قد تسبقه أعراض، وينقسم الفشل الكوى إلى حاد ومزمن تبعاً لسرعة حدوثه وحدوث فشل للوظائف بالكلى، وهى تمثل نسبة ارتفاع وظائف الكلى نتيجة ضمور وظائف الكلى وتحقق 330 إصابة بين كل مليون شخص.

يقول ومن أسباب حدوث الفشل الكلوى متعددة منها التهابات مزمنة فى وظائف الكلى وحدوث ضمور فى وظائف الكلى أو حدوث أمراض خاصة بالجسم مثل السكر والضغط أو مرض الذئبة الحمراء.

> ويشير غنيمة

> إلى أعراض هذا المرض من الممكن ألا يعانى المريض من أى أعراض أو يعانى من خمول عام أو فقد للشهية أو أعراض ارتفاع ضغط الدم وامتلاء الجسم بالماء.

وهنا ينصح الأطباء بأخذ التاريخ المرضى، وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة اللازمة لتشخيص المرض، بالإضافة إلى سحب عينة من الكلية، ويحتاج المريض إلى علاج تحفظى وكذلك يحتاج إلى غسيل كلوى، ولكن مع تقدم الطب أصبح زراعة الكلى من الحلول الجزئية لهذا المرض الخطير، وكل هذا يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات البحثية لإيجاد حلول سريعة للحد من الوصول إلى هذه المراحل المتأخرة من المرض حتى نتجنب هذه التكاليف ورفع المعاناة عن المرضى.