رئيس رابطة الدوري الإسباني: رواية ريال مدريد أصدق من يونايتد في أزمة دي خيا

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه يرى أن رواية ريال مدريد أصدق من مانشستر يونايتد بخصوص أزمة انتقال ديفيد دي خيا.

وكان دي خيا قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون يورو في الوقت الذي ينضم فيه حارس مرمى الفريق الملكي كيلور نافاس إلى النادي الإنجليزي.

ولكن لم يتم الانتقال في النهاية بسبب عدم لحاق ريال مدريد بتسجيل أوراق دي خيا في الوقت المحدد قبل إغلاق باب سوق الانتقالات مع بداية الدقيقة الأولى من شهر سبتمبر.

وألقى النادي الإسباني ونظيره الإنجليزي اللوم على بعضهما في بيانات رسمية حيث يرى كل طرف أن الآخر هو السبب في عدم إتمام الانتقال بسبب عدم إرسال الأوراق اللازمة في الوقت المناسب.

وتحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني لصحيفة "أس" الإسبانية قائلا:"أنا محامي وفي مثل تلك الأزمات توجد ثلاث أو أربع روايات".

وتابع"ما حدث حسبما أعرف هو أقرب لرواية ريال مدريد وإنه الأصدق فيما يقول بأن يونايتد تأخر في إرسال الأوراق اللازمة لإكمال الانتقال".

وبسؤاله حول إذا ما كان ريال مدريد حاول الضغط عليه بشأن مساعدته في تلك الأزمة أجاب"لا لم يحدث فمسؤولي ريال مدريد يعرفون القوانين جيدا".

وأكمل"لقد تحدث مع أحد مسؤولي ريال مدريد في وقت متأخر من يوم الاثنين وقام بتفسير ما حدث لي، لكنهم لم يطلبوا مني أي معاملة خاصة أبدا".

وأتم"لم أشعر بأي ضغط ريال مدريد حاول شرح الموقف وأنا أقدر ما حدث لهم، لكن لم يكن بيدي أي شيء يستطيع فعله".