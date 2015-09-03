مارسيال: 80 مليون يورو لضمي هو شيء من الجنون

يؤمن أنتوني مارسيال المنضم لمانشستر يونايتد في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفية أن عدم معرفة واين روني قائد الشياطين الحمر به أمر طبيعي.

وانضم اللاعب صاحب الـ19 إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو مقابل 80 مليون يورو حسبما أشارت بعض التقارير الصحفية، فيما ذكر البعض الآخر إنها تكلفت 50 مليون يورو فقط.

وكان مورجان شنايدرلين لاعب خط وسط يونايتد قد أكد أن روني سأله من هو مارسيال بعد اقتراب الأخير من الانتقال إلىى الفريق.

وتحدث مارسيال للصحفيين يوم الأربعاء قائلا:"أمر طبيعي أن روني لا يعرفني".

وأضاف"لم ألعب في الدوري الفرنسي كثيرا وهذه هي أول مرة يتم استدعائي لقائمة منتخب فرنسا، لكن أنا سعيد بالانضمام إلى يونايتد واللعب بجوار روني فهو لاعب عظيم وسوف أتقدم في مسيرتي بشكل جيد معه".

وعن قيمة الصفقة الضخمة التي بلغت 80 مليون يورو علق"لا أعرف إن كنت أستحق ذلك المبلغ أم لا".

وأكمل"أنا لا أفكر في الأرقام أو الأموال فهي أمور بين الناديين فقط، لن أضع نفسي تحت أي ضغوط".

واستدرك"بالطبع الرقم هذا فيه شيء من الجنون بالنسبة للاعب في عمري، ولكن هذا هو سوق الانتقالات، أنا أحاول تجاهل كل تلك الأمور والتركيز في الملعب فقط".