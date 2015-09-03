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فريق الجولة – ظهور ثلاثي لروما.. ومفاجأة تورينو وكييفو الأبرز

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فريق الجولة – ظهور ثلاثي لروما.. ومفاجأة تورينو وكييفو الأبرز فريق الجولة – ظهور ثلاثي لروما.. ومفاجأة تورينو وكييفو الأبرز

هزيمة جديدة ليوفنتوس أمام روما جعلته يحقق أسوأ بداية في تاريخه بعدما فشل في جمع أي نقطة من أول جولتين في الدوري الإيطالي.

استفاق ميلان من هزيمته أمام فيورنتينا وعاد ليحقق فوزا صعبا على حساب إمبولي، فيما استمر جاره إنتر في الفوز بعدما تغلب أيضا بشق الأنفس على الصاعد حديثا كاربي.

وواصل تورينو أدائه الجيد بعدما حقق فوزه الثاني في الموسم على حساب فيورنتينا، وهو نفس ما حققه كييفو فيرونا ليتصدر الثنائي المسابقة بجوار إنتر ميلان وساسولو وباليرمو.

فمن كان الأفضل في ثاني جولات الدوري الإيطالي؟

ونشر الموقع الرسمي للدوري الإيطالي صورة لتشكيل الجولة الثانية من المسابقة ويرصده FilGoal.com.

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