إسهامات الإمارات ساطعة في دعم اللاجئين

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أن توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير أوجه الدعم والجهود كافة لدعم ومساندة قضايا اللاجئين في مختلف دول العالم والاستجابة العاجلة لتوفير سبل الإغاثة لهم تتضح جلياً وتؤكد مصداقية دولة الإمارات وإسهاماتها الساطعة في العديد من أزمات وقضايا اللاجئين.

وقالت معاليها إن قضايا اللاجئين في المرحلة المعاصرة باتت قضية إنسانية في المقام الأول تتطلب شحذ الجهود الدولية والارتقاء بمحددات الشراكة على الصعد كافة بين دول العالم وتوحيد الجهود بغية الإسهام الفاعل في ضمان عودة المشردين عن أوطانهم نتاجاً لتنامي حدة الصراعات العسكرية أو لاندلاع الكوارث الطبيعية والمناخية.

جاء ذلك خلال اجتماعها المشترك أمس في مقر الوزارة في أبوظبي مع وفد ضم كلاً من الجنرال عبد القادر البلوشي وزير الأقاليم والمناطق الحدودية في جمهورية باكستان الإسلامية وفضل الله راشتين القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في الدولة وأنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تعزيز التعاون

وتضمن اللقاء المشترك بحث سبل وآفاق تعزيز التعاون والارتقاء بمختلف القنوات والشراكة بين دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إضافة إلى بحث المستجدات على صعيد أزمات اللاجئين.

كما تم بحث ومناقشة وبحضور وزير الحدود والأقاليم الباكستاني تعزيز آليات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان على صعيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع استعراض سبل الإسهام في قضايا اللاجئين وبالأخص قضايا عودة اللاجئين الأفغان لديارهم، حيث تعد باكستان من الدول الرئيسية المستضيفة للاجئين الأفغان مع عرض المتغيرات الأخيرة بهدف إيجاد حلول دائمة للاجئين الأفغان في إطار استراتيجية الحلول الإقليمية للاجئين الأفغان.