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«جمرك الغويفات» يحبط تهريب أكثر من 8 آلاف حبة منشط

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«جمرك الغويفات» يحبط تهريب أكثر من 8 آلاف حبة منشط «جمرك الغويفات» يحبط تهريب أكثر من 8 آلاف حبة منشط

تمكن مفتشو مركز جمرك الغويفات مؤخراً، من إحباط محاولة لإدخال 8 آلاف حبة دواء منشط إلى الدولة، ومحاولة تهريب 30 ألف زجاجة مشروبات كحولية إلى خارج الدولة عبر المنفذ.

وفي تفاصيل الواقعة الأولى، وأثناء عمليات التفتيش المعتادة لحافلات الركاب القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات، تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية في حقيبة يد تعود لأحد المسافرين على متن الحافلة، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعند التحقق من محتوياتها، اتضح أنها أدوية منشطة ممنوع تداولها إلا بوصفة طبية.

كما تلقى المفتشون الجمركيون في مركز جمرك الغويفات، إخبارية من قسم شرطة أمن منفذ الغويفات، تفيد بمحاولة تهريب مشروبات كحولية عبر سيارة شحن كبيرة، تحمل لوحة أرقام إماراتية، ويقودها شخص من إحدى الدول الآسيوية، وعند وصول المركبة إلى قسم تفتيش الشاحنات، تم معاينتها بواسطة أجهزة الكشف الحديثة بالمركز.

ومن خلال صورة مسح الأجهزة، تبين وجود اختلاف في كثافة المادة المفحوصة عما هو معتاد لنوع البضاعة المذكورة بالمستندات (تفاح)، وبعد تحويل الشاحنة إلى رصيف التفتيش وتفريغ الحمولة، تبين أنها عبارة عن 2,559 صندوق كرتوني، يحتوي كل منها على 12 زجاجة، بمجموع 30,708 زجاجة مشروبات كحولية منوعة.

وفي كلتا الحالتين، عمد المفتشون الجمركيون إلى إيقاف المتهمين الاثنين، وتحرير محضري الضبط، ومن ثم تحويلهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

تنسيق

وفي تعليقه على هذه الواقعة، أكد محمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، على أهمية التعاون وروح العمل المشترك التي تبديه كافة الأجهزة الأمنية في الدولة، في سبيل دعم دور المفتشين الجمركيين، ودعم تنفيذ مهامهم السامية، وفي مقدمها التصدي للنشاطات الإجرامية.

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