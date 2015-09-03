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حمدان بن راشد ومكتوم بن محمد يشهدان أفراح النميري والفردان

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حمدان بن راشد ومكتوم بن محمد يشهدان أفراح النميري والفردان حمدان بن راشد ومكتوم بن محمد يشهدان أفراح النميري والفردان

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيــخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف الدكتور محمد علي النميري إلى كريمة الحاج حسن إبراهيم الفردان.

كما حضر الحفل عدد من أعيان البلاد وأهل وأقارب العروسين. وقد هنأ سموهما العروسين وذويهما، وتمنيا لهما حياة سعيدة.

من جهتهم، شكر ذوو العروسين سموهما على حضور حفل الزفاف، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا السعادة والأفراح.

وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات منوعة من التراث الشعبي ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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